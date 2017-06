Was lange währt, wird endlich gut: Ubisoft hat - am Ende dann doch etwas überraschend - das neue Beyond Good & Evil offiziell vorgestellt.

Das Projekt stand mehrmals auf der Kippe, zuletzt nahm die Entwicklung aber wieder Fahrt auf. Nun war das Prequel von Michel Ancel, das auf der Pressekonferenz als Beyond Good & Evil 2 vorgestellt wurde, ganz offensichtlich weit genug vorangeschritten, um tatsächlich auch angekündigt zu werden. Ubisoft selbst spricht in der zugehörigen Pressemeldung von einem "spirituellen Nachfolger" in einem "brandneuen Universum" mit "neuen Charakteren und Technologien". Die Fans sollen dabei helfen, ein episches Weltraum-Abenteuer zu erschaffen. Gleichzeitig wird der Titel hier schlicht Beyond Good & Evil genannt, so dass die Namensgebung noch etwas verwirrend ist.

Die Optik des Titels fällt im gezeigten, abgedrehten Trailer durchaus atemberaubend aus und lässt auf einen Top-Hit hoffen, der auch über eine gehörige Portion Humor verfügt. Davon könnt ihr euch im E3-Video weiter unten selbst überzeugen. Nach dem Trailer betrat Ancel höchstpersönlich die Bühne und war zu Tränen gerührt, dass der Titel nun endlich umgesetzt wird. Er danke vor allen Dingen auch CEO Yves Guillemot von ganzem Herzen, diese Möglichkeit zu erhalten. Man habe erst ein echtes Konzept und die notwendige Technologie benötigt, um den Erwartungen der Fans gerecht zu werden, begründet Ancel die lange Wartezeit.

Die Handlung von Beyond Good & Evil, das bei Ubisoft Montpellier entsteht, ist vor der Geburt von Jade im anderen Sonnensystem Solar 3 angesiedelt. Private Firmen nutzen Sklaverei, um über Ressourcen zu herrschen. Kolonisten haben es schwer, zu überleben, und so entsteht eine neue Ära der Weltraumpiraterie.

Im Action-Adventure werdet ihr alleine oder auch zusammen mit Freunden spielen können. Es gibt verschiedene Planeten, Monde und mehr zu entdecken. Technisch setzt man auf die neue Engine namens "Voyager", die bei Ubisoft Montpellier erst drei Jahre lang entwickelt wurde. Die Engine ermöglicht atemberaubende Umgebungen ebenso wie ein robustes Online-System.

Einen Termin nannte man ebensowenig, wie die Plattformen des Spiels. Allerdings könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite schonmal für das "Space Monkey Program" registrieren, wenn ihr euch an der weiteren Entwicklung beteiligen wollt. Darüber tritt das Entwicklerteam direkt mit der Community in Kontakt, um Ideen und Feedback auszutauschen.

Beyond Good & Evil 2 - E3 2017 Announcement Trailer Fast 15 Jahre lang musste die Community auf Beyond Good & Evil 2 warten, nun wurde das Sequel endlich offiziell angekündigt.

.

