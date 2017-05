Das Sequel Beyond Good & Evil 2 befindet sich ja weiterhin in der Mache, obwohl der Titel schon so lange auf sich warten lässt. Doch auch auf dieser E3 wird es wieder keine Neuigkeiten geben.

Wer hoffte, auf der E3 im Juni endlich handfeste Details zu Beyond Good & Evil 2 in Erfahrung bringen zu können, beispielsweise auch einen anvisierten Erscheinungstermin, der muss nun stark sein: Das Sequel aus dem Hause Ubisoft wird die wichtigste Branchenmesse nämlich auslassen, wenngleich der französische Entwickler und Publisher selbst natürlich vor Ort sein wird.

Über seinen Instagram-Account hat Schöpfer Michel Ancel nun Fan-Fragen beantwortet und dort zum Besten gegeben, dass er nicht wisse, "ob die E3 der beste Platz wäre", um den neuen Titel innerhalb der Franchise vorzustellen. Kurzum: Auf der Messe fehlt vom Spiel wieder jede Spur.

Allerdings müsst ihr nicht zu traurig sein, denn noch in 2017 will man sich wirklich zum Titel äußern. "Aber wir arbeiten am Spiel und daher werdet ihr irgendwann in diesem Jahr noch mehr darüber hören", sichert Ancel zu.

Nachdem das Schicksal des Spiels lange Zeit ungewiss war, hat Ancel seit September 2016 immer mal wieder zumindest ein neues Bild zu diesem veröffentlicht. Allerdings befand sich das Spiel seither noch in einer frühen Pre-Production-Phase. Gerüchteweise sei der Release für 2018 eingeplant, wobei die Nintendo Switch das Spiel ein Jahr lang exklusiv erhalten solle. Bestätigt sind diese Spekulationen aber noch nicht.