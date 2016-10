Befindet sich in Pre-Production

Beyond Good & Evil 2

Michel Ancel macht Nägel mit Köpfen und werkelt nun tatsächlich an der Fortsetzung Beyond Good & Evil 2. Allerdings befindet sich der Titel noch in einem sehr frühen Stadium.

Via Instagram hat Ancel nun ein weiteres Artwork zu Beyond Good & Evil 2 veröffentlicht und das Ganze mit einem Kommentar garnier. Dort heißt es, dass die dargestellte, gefährdete Spezies jetzt gesichert sei. Oder übersetzt: Das Sequel wird tatsächlich angegangen.

Allerdings solltet ihr keine zu großen Hoffnungen haben, dass es etwas mit einem halbwegs zügigen Release wird, denn Ancel bestätigt auch, dass sich Beyond Good & Evil 2 satte 13 Jahre nach dem Original immer noch in Pre-Production befindet. Immerhin: Der Kommentar lässt vermuten, dass Ubisoft für den Titel nun ganz formal grünes Licht gegeben haben dürfte.