Im gestrigen Stream hat Ubisoft einige interessante Details zum Groß- und Herzensprojekt Beyond Good & Evil 2 verraten. Darunter neue Charaktere, Raumschiffe und sogar einige Details zur Story.

In dem gestrigen Live-Stream zu Beyond Good & Evil 2, der von Michel Ancel moderiert wurde. Ihm zur Seite standen der Senior Producer Guillaume Brunier und der Narrative Director Gabrielle Shrager. In dem etwa einstündigen Beitrag wurden einige neue Tierhybrid-Charaktere als Konzeptzeichnungen gezeichgt und anhand eines 3-D-Systems mit der Engine zum "Leben" erweckt. Außerdem wurden einige Raumschiffe gezeigt, die sich offenbar zu einem hohen Grad modifizieren lassen. Allgemein bestätigte Ancel, dass Beyond Good & Evil 2 im Singleplayer gespielt werden kann, er aber Spieler dazu einladen möchte, mit freunden zu spielen.

"Ein Teil der Handlung wird die Geschichte sein, die ihr erlebt, indem ihr euch mit freunden trefft und zusammen spielt", warf Brunier ein und ergänzte, dass es natürlich eine traditionelle erzählte Geschichte geben wird und zwar "mit einem Anfang, einer Mitte, einem Schluss, starken Charakteren, alles wird sehr emotional."

Ancel bezog sich auf einen Handlungsstrang um den fluchenden Schimpansen Knox, in dem ihr seinen Heimatplaneten besucht und seine Familie kennenlernt. Ihmzufolge werden sie optische Merkmale teilen, da die Engine dazu fähig ist, Tierhybriden zu erstellen, die anderen Charakteren ähneln. Ein anderer Focus der Engine liegt auf den nahtlosen Übergängen von einem kleinen Teehaus in der Stadt hin zu einme gigantischen Raumschiff im All, wie es in der Techdemo nach der E3 gezeigt wurde. Seit der Messe habe sich das Team verdreifacht. Aktuell liegt der Fokus darauf, weiter zu wachsen, während sich das größer werdende Team derzeit darauf konzentriert, eine lebendige, betretbare Stadt zu entwickeln.

Im Anschluss folgte eine Frage-und-Antwort-Runde, bei der unter anderem thematisiert wurde, ob von Anfang an geplant war, dass Beyond Good & Evil ein Prequel werden würde. Zunächst wollte man an einer Trilogie arbeiten. Dabei habe man aber festgestellt, dass die Welt so dicht und groß ist, dass es eine Schade gewesen wäre, nicht herauszufinden, wo ihre Ursprünge liegen. "Wer ist Jade? Sie ist sehr mysteriös. Sie hat eine dunkle Seite. Wir wollen tiefer in diese Dinge eintauchen." In Zukunft könne man sich vorstellen, über die Ereignisse des Erstlings hinaus zu erzählen, doch zunächst wolle man sich auf ein Prequel konzentrieren.