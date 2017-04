Bethesda hat ein neues Teaser-Bild veröffentlicht, das auf die Präsentation des Unternehmens anlässlich der E3 in Los Angeles hindeutet. Dabei werden gleich zwei Neuankündigungen angedeutet.

Ein neues Promo-Bild zu Bethesdas Showcase-Event auf der E3 2017 in Juni scheint mindestens zwei größere Neuankündigungen anzudeuten. Zu sehen ist auf dem Bild ein Vergnügungspark namens "Bethesdaland", in dem verschiedene Attraktionen rund um die aktuellen Bethesda-Franchises untergebracht sind.

Zwei Attraktionen sind dabei allerdings noch namenlos und werden mit "Under Construction" und "Coming Soon" besonders markiert. Die Vermutung liegt damit nahe, dass das Unternehmen auf der E3-Keynote mindestens zwei neue Spiele ankündigen wird.

Im Vergnügungspark geht Bethesda im Übrigen auf die Marken DOOM, Dishonored 2 und Prey ein, zu denen ebenfalls Neuigkeiten zu erwarten sind. Dabei könnte es sich beispielsweise um frische DLC-Ankündigungen handeln. Ebenfalls werden die kommenden Titel Quake Champions und The Elder Scrolls Online: Morrowind thematisiert.

Bei den Neuankündigungen könnte es sich beispielsweise um Wolfenstein: The New Order 2 bzw. Wolfenstein: The New Colossus handeln, um das sich schon länger Gerüchte ranken. Auch The Evil Within 2 wurde vermeintlich schon einmal aufgrund einer Stellenausschreibung geleakt und ist ein potentieller Kandidat. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.