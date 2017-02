So viele Titel sind in Arbeit

Todd Howard hat in einem aktuellen Interview ein paar Informationen veröffentlicht, an wie vielen Titeln Bethesda momentan arbeitet.

In einem aktuellen Interview hat sich Bethesdas Todd Howard zu der Zukunft des Studios geäußert. Unter anderem hat er bekannt gegeben, dass man momentan an sieben Titeln arbeite, die in Zukunft erscheinen sollen. Zwei dieser Titel seien die VR-Version von Fallout 4 sowie die Umsetzung von The Elder Scrolls V: Skyrim für die Nintendo Switch.

Worum es sich bei den verbleibenden fünf Spielen handelt, wollte Howard noch nicht bekannt gegeben. Jedoch sollen zwei Projekte in etwa die Größe haben, die man sonst von dem Studio erwartet. Im Rahmen der angekündigten E3-Pressekonferenz werden sicherlich weitere Informationen bekanntgegeben.