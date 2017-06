So leicht kommt ihr an kostenlose Inhalte zu Prey, Fallout 4 und mehr!

Bethesda will in Zusammenarbeit mit Twitch demnächst einige Inhalte für ihre Spiele verschenken. Um mitzumachen, müsst ihr nur euer Twitch- und Bethesda-Konto verknüpfen und euch die passenden Streams ansehen.

Bethesda kündigte an, dass man in Zukunft mit dem Streaming-Anbieter Twitch zusammenarbeiten werde, um in Zukunft diejenigen zu belohnen, die Bethesda-Titel streamen oder Übertragungen zu Spielen verfolgen. Dazu könnt ihr demnächst euren Twitch-Account mit eurem Bethesda-Account verbinden und coole Goodies absahnen.

Genaue Informationen, wie die Belohnungen aussehen oder für welche Spiele es etwas gibt, hat der Publisher zwar noch nicht bekanntgegeben, sprach aber davon, dass es kostenlose Inhalte für Spiele gibt, die sich bereits in eurem Besitz befinden, wenn ihr euch dazugehörige Streams anseht oder selber streamt. Da die Ankündigung über den Blog zu The Elder Scrolls Legends stattfand, ist zumindest mit Inhalten zu diesem Titel zu rechnen. Allerdings wurden auch Spiele wie Prey und Fallout 4 genannt.

Was Bethesda mit dieser Aktion bezweckt, dürfte klar sein. Der Publisher will seine Präsenz auf Twitch erhöhen und so neue Zielgruppen für seine Spiele gewinnen. Meint ihr, die Strategie geht für Bethesda auf oder ist das ein verzweifelter Versuch, die Reichweite zu steigern?

