Bethesda hat ja in den letzten Jahren auch immer einen speziellen Auftritt zur E3 organisiert und dabei Neuankündigungen getätigt. Auch in diesem Jahr wird man wieder in Los Angeles vor Ort sein.

Bethesda gibt sich auch im aktuellen Jahr 2018 wieder auf der wichtigen Branchenmesse E3 in Los Angeles die Ehre. Mehr noch: Auch dieses Mal soll es wieder ein hauseigenes Event geben, auf dem man nicht nur neue Szenen bereits angekündigter Titel präsentiert, sondern darüber hinaus auch einige Neuankündigungen tätigen wird.

Der sogenannte Bethesda Showcase wurde nun hochoffiziell angekündigt und mit einem Termin versehen. Demnach soll die jährliche Pressekonferenz des Entwicklers und Publishers am Sonntag, den 10. Juni 2018 steigen. Aufgrund der Zeitverschiebung wird es bei uns dann bereits Montag, der 11. Juni um 03:30 Uhr morgens sein.

Wie gewohnt können Nachtschwärmer unter euch wieder live dabei sein. Der Showcase wird via Bethesda.net, Facebook, Twitch und YouTube per Stream übertragen. Weitere Details zum Auftritt, also auch was zu sehen sein wird, wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben, wenn die E3 näher rückt.

Erstmals hatte Bethesda im Jahr 2015 einen eigenen E3 Showcase abgehalten und das Event seither jährlich wiederholt.