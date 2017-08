In den USA ist in der vergangenen Nacht die siebte Staffel von "Game of Thrones" zu Ende gegangen, in Deutschland ist es heute Abend auf Sky soweit. Anschließend beginnt für Fans der Serie wieder das lange Warten, doch möglicherweise gibt es ja Abhilfe an einer anderen Front. Werkeln die Skyrim-Macher an einer neuen Spiel-Umsetzung?

Beim US-Händler Target ist nun nämlich eine neue Webseite bzw. Produkt-Seite aufgetaucht, die für reichlich Spekulationen unter Spiele- und Serien-Fans sorgt. Demnach könnte kein geringeres Studio als Bethesda an einer neuen Spiel-Umsetzung von "Game of Thrones" arbeiten. Ein potentielles Open-World-Spiel der Skyrim- und Fallout-4-Macher? Immer her damit!

Target führt auf der Webseite, die immer noch einsehbar ist, schlicht das Produkt "Bethesda - Game of Thrones" ohne weiteren Kontekt. Es gibt keine Beschreibung und keine Plattformen; auch ein Termin wird zunächst nicht genannt. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass ein neuer Titel, der bis dato noch nicht angekündigt wurde, durch eine Händlerkette geleakt wird. Zuletzt war das beispielsweise auch bei Mittelerde: Schatten des Krieges geschehen. Auch hier zeichnete Target für den Leak verantwortlich.

Fakt ist: Bethesda hatte schon im Jahr 2011 die Möglichkeit angeboten bekommen, ein Spiel zu "Game of Thrones" zu machen, lehnte aber ab um sich Skyrim zu widmen. Sechs Jahre später könnte das in Anbetracht des Erfolges der TV-Reihe aber nun womöglich ganz anders aussehen.

Dazu passt auch die Aussage von Bethesda-Sprecher Pete Hines, der zuvor bekräftigte, man arbeite an zwei großen Projekten, die mit Skyrim und Fallout vergleichbar seien. Dazu soll mit Starfield ein mysteriöses Sci-Fi-Projekt zählen. Handelt es sich bei dem zweiten Titel etwa wirklich um ein riesiges GoT-Spiel? Dann könnte man auch Ned-Stark-Schauspieler Sean Bean wieder ins Boot holen, denn dieser vertonte bereits Martin Septim in The Elder Scrolls: Oblivion. Auch für ihn wäre es also nicht die erste Zusammenarbeit mit Bethesda. Wir halten euch auf dem Laufenden.