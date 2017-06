Nach Gerüchten zu Starfield und The Elder Scrolls VI und VII, gibt es erneut angebliche Informationen zu einem Bethesda-Spiel. Dieses Mal sollen Details zu Fallout 5 geleakt worden sein.

Nicht einmal zwei Jahre ist Fallout 4 alt, weshalb mit einem baldigen Erscheinen eines Nachfolgers nicht zu rechnen ist. Dennoch sind angebliche Informationen zu Fallout 5 aufgetaucht. Diese stammen vom selben Leaker, der auch Bethesdas mögliche E3-Ankündigung Starfield und angebliche Details zu The Elder Scrolls VI und VII verraten hat. Wenig überraschend soll der nächste Teil der Endzeit-Rollenspiel-Reihe noch etwas auf sich warten lassen. Erst 2025 soll Fallout 5 demnach erscheinen.

In der Geschichte von Fallout 5, soll sich herausstellen, dass die vollständige Zerstörung von New York City nicht der Wahrheit entspricht. Die US-Ostküsten-Metropole soll als Schauplatz für das nächste Fallout dienen. Ein angeblich bereits für Fallout 4 geplantes Element, soll im nächsten Teil nun Anwendung finden. Dabei handelt es sich um unter einer Kuppel gelegenen Stadt, die vom großen Krieg verschont geblieben ist. Das Skillsystem soll wieder umfangreicher werden. Als Vorbild dient dabei den Angaben zufolge The Elder Scrolls V: Skyrim. Des weiteren sollen Verbesserungen von Fähigkeiten durch Augmentierungen möglich sein.

Eine weitere Überarbeitung im Vergleich zu Fallout 4 soll das Dialograd betreffen. Dadurch sollen komplexere Unterhaltungen ermöglicht werden. Außerdem verzichtet Bethesda auf einen vertonten Protagonisten und kehrt zum stummen Hauptcharakter ohne vorgefertigte Persönlichkeit zurück. Unklar ist dem Leaker zufolge aktuell noch, ob sich die Spieler einen menschlichen Charakter in einem Vault erstellen oder ob mehr Freiheit geboten wird und die Möglichkeit vorhanden ist auch als Ghul oder Android das Abenteuer zu bestreiten.

Die Geschichte soll abhängig von der Fraktion der sich der Spieler anschließt fünf verschiedene Storylines haben. Einzelgänger, die das Ödland alleine erkunden, sollen auch dafür eine eigene Questreihe erhalten. Außerdem heißt es in den Gerüchten, dass es zwölf verschiedene Begleiter, inklusive romantischer Möglichkeiten, geben soll.

Wie üblich bei Leaks dieser Art, sei darauf hingewiesen, dass es sich um unbestätigte Gerüchte und Angaben handelt. Ob die Informationen zu Fallout 5 der Wahrheit entsprechen, lässt sich derzeit nicht verifizieren, weshalb alle Details mit Vorsicht genossen werden sollten.