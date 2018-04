Bethesda hat ja bereits einen großen Auftritt auf der diesjährigen E3 in Los Angeles bestätigt und wird dort auch die ein oder andere Neuankündigung tätigen. Eine davon dürfte dem Vernehmen nach wohl das sagenumwobene Sci-Fi-Spiel Starfield sein.

Schenkt man neuesten Gerüchten im Gaming-Forum Resetera Glauben, dann werden die Bethesda Game Studios auf der diesjährigen E3 mit Starfield ein sagenumwobenes Sci-Fi-Projekt ankündigen, um das sich schon länger Gerüchte ranken. Besser noch: Auch der Release soll wohl nicht mehr zu lange auf sich warten lassen.

Laut einem Leaker in dem Gaming-Forum soll Starfield dann nämlich noch im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden. Da Angaben in dem Forum zumindest teilweise überprüft werden, bekommen die Gerüchte durchaus etwas Gewicht, auch wenn die konkrete Quelle - wie immer - unklar ist. Ein Forenadministrator hat jedoch immerhin verifiziert, dass der Nutzer namens Potterson durchaus in der Position sei, derartige Informationen zu besitzen und nicht nur Fake News zu verbreiten.

Starfield ist bislang noch komplett unangekündigt, in der Öffentlichkeit aber trotzdem bereits ein Begriff, weil Bethesda unter anderem auch schon entsprechende Trademarks beantragt hatte. Das hat man schon vor mehreren Jahren begonnen, so dass sich ein potentielles Spiel womöglich auch schon lange in der Entwicklung befinden könnte. Alles was über die Trademarks hinaus geht ist zugegebenermaßen bislang aber reine Spekulation.

Fahrt nahm das Thema schon im Vorfeld zur E3 2017 auf, denn damals hatte eine Quelle behauptet, Bethesda würde Starfield bereits dort vorstellen. Das Spiel war seiner Zeit als Sci-Fi-Titel innerhalb des Fallout-Universums umschrieben worden. Unter anderem sollten Weltraumreisen und zufallsgenerierte Spielwelten eine Rolle spielen. Die E3-Ankündigung blieb aber schlussendlich aus und es wurde wieder ruhig um das Projekt - bis jetzt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Bethesda - E3 2018 Showcase Save the Date Trailer Bethesda ist auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Showcase auf der E3 vor Ort.

Confirmation or refutation of the Starfield rumor will have to wait until E3 2018, with Bethesda’s E3 press conference airing June 10.

Source: ResetERA