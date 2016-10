Bethesda hat bekannt gegeben, dass sie in Zukunft keine Review-Muster vor Release an die Presse schicken werden. So wird es Tests zu Dishonored 2 und The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition erst nach Release geben.

Nachdem Bethesda bereits keine Review-Muster von DOOM vor Release verschickt hat, wird sich das in Zukunft nicht ändern. Wie nun in einem offiziellen Blog-Post bekannt gegeben wurde, wird man auch zu The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition und Dishonored 2: Vermächtnis der Maske keine Muster vor Release verschicken.

So möchte man die gute Zusammenarbeit mit den Medien, Streamern und YouTubern fortsetzen, jedoch soll jeder die Spiele des Herstellers zur gleichen Zeit genießen können. Spieler, die lieber auf Tests warten, müssen daher in den sauren Apfel beißen und auf die Tests ihrer bevorzugten Reviewer warten, bevor sie einen Kauf tätigen. Für Bethesda hat die Entscheidung einen besonderen Vorteil: Gerade an Vorbesteller werden sichere Einheiten verkauft, ohne sie sich vorher über die Qualität des Titels informieren zu können.