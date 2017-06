Bethesda sucht nach Personal für ein Geheimprojekt. Die Stellenausschreibung lässt auf ein Free-to-Play-Geschäftsmodell schließen. Um was für einen AAA-Titel des Fallout-Machers handelt es sich dabei?

Kurz vor der E3 reichert ein kleiner, aber nicht uninteressanter Informationshappen die Gerüchteküche um eines der Geheimprojekte der Bethesda Game Studios an. In einer aktuellen Stellenausschreibung des Unternehmens wird ein Game Performance Manager gesucht, der vor allem in Strategien für die Monetarisierung bewandert ist. Das Projekt bleibt aber weiterhin im Dunkeln. Kleine Details hat Bethesda aber dennoch verraten müssen. In der Ausschreibung ist von einem "bleeding-edge-AAA-Freemium"-Titel die Rede.

Dass die Fallout-Schöpfer aber an einem bisher geheimen Projekt arbeiten, ist schon länger bekannt. Schon Anfang des Jahres hatte Game Director Todd Howard bekannt gegeben, dass sein Unternehmen aktuell an sieben Spielen arbeitet. Damals waren nur zwei davon bekannt. Mehr erfahren wir sicherlich während der groß angelegten E3-Pressekonferenz, die am 12. Juni abgehalten wird.