Bethesda hat heute mit dem Creation Club eine Sammlung neuer Inhalte für Fallout 4 und The Elder Scrolls V: Skyrim offiziell angekündigt. Diese wurden dabei von unabhängigen Entwicklern geschaffen.

Über den Creation Club könnt ihr künftig Inhalte von Moddern und Drittanbietern für Fallout 4 und Skyrim beziehen. Alle Community-Inhalte werden dort sorgfältig verwaltet. So soll sichergestellt werden, dass diese mit dem jeweiligen Hauptspiel und allen offiziellen Add-ons kompatibel sind. Unter anderem bekommt ihr via Creation Club neue Inhalte in Form von Waffen, Kleidung, Schauplätzen, Charakteren, Kreaturen und Spielmechanik wie zum Beispiel einen Survival-Modus an die Hand.

Das Feature soll ab Sommer 2017 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One durchstarten und ist für Fallout 4 sowie die Special Edition von Skyrim verfügbar. Zugänglich ist dieses dieses in Form eines digitalen Markplatzes im Spiel; Inhalte können mit Credits gekauft werden, die wiederum für PSN, Xbox Live und Steam erworben werden können. Credits sind übertragbar und können in beiden Spielen genutzt werden, sofern ihr diese für die jeweils gleiche Plattform besitzt.

Wer Inhalte zur Verfügung stellen möchte, muss seine Arbeit in Dokumentationen festhalten und diese offiziell einreichen. Anschließend durchlaufen die Inhalte einem Genehmigungsprozess, wobei sichergestellt werden soll, dass der Content auch wirklich von den jeweiligen Spielern selbst erstellt worden ist. Sobald ein Konzept genehmigt wird, wird ein Entwicklungsplan mit Alpha-, Beta- und Veröffentlichungsterminen erstellt. Die Schöpfer der Inhalte werden für ihre Arbeit bezahlt und erhalten ihr Entgelt mit der Konzept-Genehmigung bzw. mit dem Erreichen von bestimmten Meilensteinen der Entwicklung.

Modifikationen sollen unabhängig des Creation Clubs künftig aber über ein kostenloses, offenes System auch weiterhin kostenfrei angeboten werden können.