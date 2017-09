Ihr seid in Anbetracht des beginnenden Herbst auf der Suche nach neuem Spielefutter? Ihr wollt dabei aber nicht unbedingt Vollpreise bezahlen, sondern seid auf Schnäppchen aus? Dann ist die aktuelle Aktion im Humble Store vielleicht genau das Richtige für euch.

Bereits seit einigen Tagen läuft der sogenannte "End of Summer Sale" im Humble Store. Im Zuge der Verkaufsaktion könnt ihr diverse Titel in digitaler Form für den PC kostengünstig abgreifen. Nun wurde die Angebotspalette um zahlreiche Spiele aus dem Hause Bethesda Softworks erweitert.

Zu den neuen Angeboten zählen demnach nun namhafte Titel wie DOOM, Fallout 4, Dishonored 2, Prey oder auch Wolfenstein: The New Order, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Die Highlights der aktuellen Verkaufsaktion im Überblick:

Prey - 29,99 Euro

Fallout 4 - 20,09 Euro

Doom - 20,09 Euro

Dishonored 2 - 29,99 Euro

Skyrim Special Edition - 19,99 Euro

Wolfenstein: The New Order - 14,99 Euro

Fallout New Vegas Ultimate Edition - 9,99 Euro

The Evil Within Bundle - 9,99 Euro

Rage - 2,49 Euro

Call of Cthulu: Dark Corners of the Earth - 1,24 Euro

Ultimate Doom - 2,49 Euro

Quake 4 - 3,74 Euro

Quake 2 - 1,24 Euro