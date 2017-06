Auch in diesem Jahr wird Bethesda auf der E3 wieder eine eigene Pressekonferenz abhalten, so dass schon fast zwangsläufig auch von mindestens einer Neuankündigung auszugehen ist. Dabei könnte es sich um einen Sci-Fi-Titel handeln.

Schenkt man neuesten Gerüchten im Vorfeld der E3 in Los Angeles Glauben, dann wird Bethesda auf der eigenen Pressekonferenz ein neues Sci-Fi-Abenteuer ankündigen. Entsprechende Spekulationen kamen nun durch einen Leaker via 4chan in Umlauf, der behauptet mit Bethesdas Plänen vertraut zu sein, insbesondere auch was die E3-Ankündigungen betreffe.

Das neue Spiel soll demnach Starfield heißen und gewissermaßen ein echtes Sci-Fi-Fallout mit offener Spielwelt werden. Der Titel sei bereits seit Fallout 3 in eine frühe Entwicklungsphase eingegangen und habe nach dem Abschluss der Arbeiten am DLC zu Fallout 4 nun vollständig Fahrt aufgenommen, was die Fertigstellung betreffe. Neben Fallout 4 VR soll Starfield daher nun die zweite ganz große Ankündigung von Bethesda auf der E3 werden.

Sollten sich die Gerüchte, die sich gegenwärtig aber nicht verifizieren lassen, bestätigen, dann wird Starfield im Fallout-Universum angesiedelt sein, jedoch in ferner Zukunft. Es wird fünf bis zehn Rassen geben und auch Weltraum-Reisen werden eine Rolle spielen. Einige Spielwelten sollen zufallsgeneriert werden, womit Bethesda auch Minecraft- bzw. Sandbox-Fans ansprechen möchte.

Starfield würde namentlich auch zu einem Trademark passen, dass die Muttergesellschaft ZeniMax vor Jahren registriert hat. Ob sich diese Spekulationen in dieser Form aber wirklich bestätigen bleibt abzuwarten.

Apropos Spekulationen: Angeblich soll es auch eine geheime Vereinbarung von Bethesda mit HBO geben, der das Studio dazu berechtigt, ein Rollenspiel basierend auf "Game of Thrones" zu entwickeln. Na das wäre doch was, oder? Spätestens am 11. Juni erfahren wir im Rahmen der E3-Pressekonferenz mehr über die Pläne von Bethesda.