Berserk and the Band of the Hawk

Im kommenden Berserk and the Band of the Hawk stehen den Charakteren verschiedene Spezialfähigkeiten zur Verfügung. Diese helfen euch im Kampf gegen mächtige Feinde.

Der Publisher Koei Tecmo hat via Pressemitteilung weitere Details zu dem kommenden Berserk and the Band of the Hawk bekanntgegeben. So verfügen die spielbaren Charaktere über verschiedene Awakening-Fähigkeiten, die temporäre Boni bringen. So kann Gut die Berserker-Rüstung anlegen während Griffith sich in die dämonische Femto-Form verwandelt. Dank diesem temporären Kraftschub können Feinde schneller und effektiver besiegt werden. Auch die Charaktere Zodd, Serpico, Shielke und Wyald besitzen eine Spezialfähigkeit.

Durch das Sammeln von Rohstoffen können auch die Waffen im Spiel verstärkt werden. Berserk and the Band of the Hawk erscheint am 24. Februar in Europa.