Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz in Sicht

ZOWIE, die eSports Marke von BenQ, stellt auf der DreamHack Winter im schwedischen Jönköping sein neues Gaming Display XL2540 mit einer nativen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms vor.

Der ZOWIE XL2540 eSports Monitor mit einer Bilddiagonale von 62,2cm / 24,5 Zoll will mit einer Bildwiederholrate von nativen 240 Hz und 1 ms Reaktionszeit überzeugen. Die Color Vibrance Technologie soll es dem Spieler ermöglichen, Farb- und Detaileinstellungen schnell und unkompliziert den eigenen Vorlieben anzupassen. Mit dem Black eQualizer erhält der Spieler zudem einen besseren Einblick in dunkle Spielszenen.

Das Display bietet ein schnelles TN-Panel mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) sowie die S-Switch-Kabelfernbedienung und "Shield" genannte Seitenblenden, mit denen störende Reflexionen auf dem Display vermieden werden können. der Anschluss erfolgt über DVI Dual-Link, DisplayPort 1.2 oder HDMI.

In Sachen Ergonomie bietet der eSports Monitor diverse Anpassungsmöglichkeiten. So lässt sich der XL2540 bis zu 140 mm in der Höhe verstellen und damit flexibel auf die individuelle Sitzposition des Spielers einstellen. Zum Justieren der Höhe braucht der Spieler den Rahmen lediglich mit einem Finger anheben. Auch die Neigungswinkel des Displays können problemlos horizontal und vertikal angepasst werden.

Bereits Ende November kommt der ZOWIE XL2540 zum Preis von 549 Euro (UVP inkl. MwSt.) in den Handel.

Vom 24. bis 27. November findet im schwedischen Jönköping die DreamHack Winter 2016 statt. eSports-Begeisterte Teilnehmer können hier erstmals die neuen ZOWIE Monitore XL2540 live erleben. Als einer der Hauptsponsoren hält BenQ ZOWIE ein ganz besonderes Highlight für die Besucher bereit: Per E-Mail an internal.eucom@benq.com können sich im Vorfeld der Veranstaltung interessierte Teilnehmer bewerben, um einen ZOWIE eSports Monitor für die Dauer der Veranstaltung zu mieten und/oder ihn im Anschluss zu einem vergünstigten Preis mitzunehmen. Einsendeschluss ist der 18. November 2016.