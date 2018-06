Erfolgt der Release endlich in diesem Jahr?

Below

Eigentlich sollte der Titel Below ja längst erhältlich sein, doch daraus wurde bekanntermaßen nix. Das PC- und Xbox-One-Spiel könnte nun womöglich aber auf die Zielgeraden einbiegen.

Kennt ihr noch den Titel Below? Nein? Das hat dann auch einen guten Grund, denn der Titel war ursprünglich auf der E3 2013 (!) exklusiv für PC und Xbox One angekündigt worden. Das Spiel von Capybara sollte eigentlich 2016 veröffentlicht werden, doch daraus wurde nichts. Seither war es um den Microsoft-Exklusivtitel auch recht ruhig geworden - bis jetzt.

Denn nun ist Below wieder auf der Bildfläche erschienen. Der Produkteintrag bei Steam wurde aktualisiert und deutet darauf hin, dass die Veröffentlichung nun endlich näher rückt. Schenkt man den neuen Infos auf der Distributionsplattform Glauben, dann kommt Below nun endlich 2018 für PC und Xbox One auf den Markt.

Nach dem Auftritt auf Microsofts E3 Showcase im Jahr 2013 könnte es womöglich also genau dort in diesem Jahr konkretere Infos geben. 2016 teilten die Macher noch mit, dass das Spiel für einen Release noch nicht bereit sei; anschließend zog man sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück, um am Titel zu arbeiten. Nun scheinen diese Arbeiten gefruchtet zu haben.