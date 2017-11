Der Bcon (Better Control) wird parallel zur Steuerung mit Maus und Tastatur verwendet und erschließt dem Spieler mittels denkbar einfacher Fußbewegungen so einen zusätzlichen Eingabekanal.

Ein deutsches Start-up-Unternehmen hat sich den Bcon ausgedacht, ein kleines Wearable, das Maus und Tastatur beim Zocken am PC ergänzen soll. Konzipiert für die Verwendung am Schuh oder Fuß übersetzt der Bcon einfache Bewegungen in konfigurierbare Eingaben und ist dabei mit allen PC-Spielen kompatibel, die eine Steuerung mit Tastatur unterstützen.

Dabei erfasst das kabellose, via BlueTooth betriebene Gerät seine Lage im Raum in Echtzeit und übersetzt diese in konkrete Eingabebefehle. Insgesamt stehen dem Spieler sechs Bewegungen, wie beispielsweise das Anheben der Ferse, zur Verfügung, um damit zusätzlich Fähigkeiten im Spiel auszulösen. Flexibel wie beim Ändern von Tastenbelegungen lassen sich Hotkeys den verschiedenen Bewegungsrichtungen zuordnen.

Unterstützt wird dabei jedes PC-Spiel, das eine Eingabe über Tastatur zulässt. Über eine zugehörige Software lassen sich dabei selbst komplexe Konfigurationen realisieren. Das geht sogar so weit, dass sich ganze Tastenfolgen mittels nur einer fließenden Bewegung ausführen lassen.

Der Bcon soll über umfangreiche Konfigurations- und Kalibrierungsoptionen verfügen. Dabei soll es auch möglich sein, die Sensibilität und Triggerpunkte einzurichten. Muss man zwischendurch mal vom Rechner weg, sorgt eine Pausenfunktion per Hotkey dafür, dass keine unerwünschten Befehle ausgeführt werden. Eine Vibrationsfunktion soll für entsprechendes Feedback bei der Nutzung sorgen, eine LED dient als Statusanzeige.

Der nur wenige Gramm schwere Bcon wird via USB aufgeladen, eine Akkuladung soll in der finalen Version für acht bis zehn Stunden Nutzung reichen. Die Latenz wird sich voraussichtlich im Bereich von verträglichen 6-8 ms bewegen.

Der Bcon soll dabei nicht nur für ambitionierte Spieler als Erweiterung der Tastatur dienen, sondern könnte auch für Spieler mit körperlichen Beeinträchtigungen interessant sein. Bei einem Besuch in unserer Redaktion wurde uns zum Beispiel ein Video mit einem querschnittsgelähmten Spieler gezeigt, der den Bcon wie eine Go-Pro am Kopf befestigt hatte und damit Spiele gesteuert hat.

Derzeit wird an einem Prototyp gearbeitet. Der Hersteller will Anfang 2018 über Crowdfunding Mittel für die Serienproduktion sammeln, die schlussendlich im Sommer beginnen soll. Ein finaler Preis steht natürlich noch nicht fest, er soll sich aber im Bereich einer Gaming-Maus bewegen.