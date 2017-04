Besser spät als nie. Kaum jemand rechnete acht Jahre nach der Veröffentlichung des Xbox-360-Originals noch mit einer PC-Umsetzung des wahrscheinlich längsten WTF-Moments der Videospielgeschichte. Anno 2017 mag Bayonetta die Kinnlade der Spieler zwar nicht mehr ins unterste Stockwerk absacken lassen, doch die Frage, welche Drogen die Spieldesigner einnahmen, wird mit Sicherheit noch immer tausendfach gestellt werden.

Fragen über Fragen. Ob ihr nun spielt oder jemand anderem beim Spielen zuschaut, macht keinen Unterschied: Ihr werdet Antworten auf etliche ungeklärte Fragen des Designs suchen. Warum schießt Bayonetta aus ihren High Heels? Wie zur Hölle bringt sie ihr Haar dazu, die Form eines Mutantenmonsters anzunehmen? Und in welchem Magen verdaut dieses Monster die Gegner, die es auffrisst? Warum trägt die Hauptdarstellerin ein verführerisches Bibliothekarinnen-Outfit und lutscht fast schon unschuldig an Lollis, wenn sie im gleichen Moment jedem Gegner völlig respektlos über den Mund fährt?

Es ist sinnlos, ernsthaft über solche Kleinigkeiten nachzudenken. Im Glanz des tadellos japanophilen Designs verkommt jede Logik zum lästigen Klotz am Bein. Ist doch völlig egal, wie Sexy Hexy Bayonetta es schafft, den Abzug an ihrer High-Heel-Gun zu ziehen. Hauptsache, sie tut es. Und sie vermag es sogar mit Stil und Grazie.

Es erinnert an ein fein choreographiertes Ballett, wenn sie Engeln, Höllenhunden und monströsen lebendigen Statuen Faust und Bein in die Kauleiste rammt, zwischendrin Flickflacks ausführt und an einem Speer festhaltend Pirouetten dreht. Nein, niemand sonst in der Gaming-Welt lässt Knochen so elegant bersten wie diese in Leder gehüllte Hexe, deren kecke Attitüde derart überspitzt ist, dass man sich manchmal vor Lachen kaum noch auf dem Stuhl halten kann.

Hexenzeit

Überspitzung ist ein gutes Stichwort, denn es bringt jede Facette dieses Spiels auf den Punkt. Inhaltlich mag es über zwei Ecken mit Devil May Cry verwandt sein, doch die Art der Präsentation ist erheblich schneller, turbulenter, witziger und knalliger als bei der genannten Serie aus dem Hause Capcom. Beginnend bei der Rahmenhandlung, die einen seit Jahrtausenden anhaltenden Konflikt zwischen den drei Reichen der Erde beschreibt. Der Himmel – genannt Paradiso, kämpft auf Erden gegen die Hölle, ohne dass die Menschen es mitbekommen.

Das Seemannsgarn, das unter Segas Flagge aufgetischt wird, ist Teil eines derart sinnlosen, im Anime-Stil erzählten Actionfests, dass jeder Versuch, es ernst zu nehmen, in völliger Verwirrung ausartet. In einem Anfall überschwappender Blasphemie wird jedes religiöse Grundgefühl christlicher Natur mit einem stinkenden Putzlappen vom Boden gewischt. Ja, Bayonetta ist provokativ, ohne echte Kritik aufzufahren, versteift sich gar darauf, wirklich nur ein Spiel mit einer beliebigen Handlung sein zu wollen, erdreistet sich gleichzeitig aber, es mit Gott höchstpersönlich aufnehmen zu wollen. Köstlich!

Eine stilistische Entscheidung, die auch vor dem Spielinhalt nicht haltmacht. Während andere Spiele damals wie heute behutsam ins Geschehen einführen und jede Regel einzeln vorstellen, wirft euch Bayonetta sofort ins kalte Wasser und zieht schnell den Schwierigkeitsgrad an. Einzig die sogenannte Hexenzeit erklärt man euch zur Genüge. Weicht ihr nämlich Angriffen in letzter Sekunde durch einen Flickflack aus, verlangsamt Bayonetta für einen Augenblick die Zeit, was zu ausgiebigen Konterattacken einlädt.

Viel mehr ist abseits einiger Kampfkombos nicht erlernbar. Hier und da warten kleinere Action-Puzzles, bei denen man an Schaltern zieht oder die Zerstörung eines Bauwerks mithilfe einer Sanduhr rückgängig macht. Ansonsten bestimmt Reaktion das Spielgeschehen und bringt selbst abgebrühteste Joypad-Akrobaten ins Schwitzen, wenn unsere Hexe an Wänden entlang läuft, fliegenden Magmabrocken ausweicht oder bildschirmfüllenden Bossgegnern die Stirn bietet. An Abwechslung fehlt es wahrlich nicht, auch wenn ausgiebiges Prügeln den Ton bestimmt.

Strategie ist trotzdem vonnöten, sofern ihr eine gute Abschlusswertung für das Beenden eines Abschnitts einsacken wollt. Im besten Fall nehmt ihr keine Continues in Anspruch und geht sparsam mit heilenden Lutschern um, die ihr entweder in der Unterwelt kauft oder aus auffindbaren Zutaten selbst zusammenrührt. Als einzige gültige Währung im Höllenshop gelten Heiligenscheine, die ihr Engeln aus den Eingeweiden prügelt. Leider nicht in ausreichender Anzahl, um das komplette Angebot auszuschöpfen – neben Lutschern wartet nämlich neues Arsenal und eine ganze Palette neuer Kombobewegungen auf den Käufer. Eine weise Wahl kann den Schwierigkeitsgrad erheblich senken.

Glanzvoll auf dem PC

Angesichts des Alters darf niemand Wunder von der seit Kurzem erhältlichen PC-Fassung erwarten. Es geht nach wie vor um eine Xbox-360-Adaption. Polygonzähler und Pixelstielaugen stellen schon sehr früh fest, dass Bayonetta sein Alter nur schwerlich verstecken kann, auch wenn alle Texturen überarbeitet wurden und in 1080p in voller Schärfe erstrahlen.

Das Art-Design entschädigt weitgehend dafür. Technik hin oder her, niemand kann behaupten, Bayonetta sehe altbacken oder unansehnlich aus, denn jede Szene wurde bis in die hinterste Ecke durchgestaltet. Einige Glanzeffekte stechen weit schöner hervor als auf den Konsolen und wer zumindest einen halbwegs brauchbaren Rechner verwendet, braucht intensive Transparenzeffekte und Partikel nicht fürchten. Unser Testrechner – ein Intel i7 bei 3,4 GHz mitsamt einer Geforce 1070 und 32 Gigabyte Arbeitsspeicher – hielt in der höchstmöglichen Grafikeinstellung konstant 60 Bilder pro Sekunde.

Definitiv zu empfehlen ist jedoch ein guter Controller. Eine Maus-und-Tastatur-Steuerung steht zwar als Option zur Verfügung, sie wirkt bei diesem Spiel aber unnötig träge und wenig koordiniert. Das liegt nicht an der Adaption, sondern an der Spielgeschwindigkeit, die den langen Bewegungsschemata einer Maus nicht entgegenkommt.