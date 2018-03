Bayonetta ist noch immer ein Actionbrett! Schnell, wuchtig, total abgefahren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob eine weitere Umsetzung des Stoffs nötig war. Selbst Nintendo-Puristen hatten in der letzten Konsolengeneration ihre Chance auf eine Portion Action mit der kecken Heldin. Alle anderen wurden ausreichend bedient und mit der PC-Fassung vom letzten Jahr erschien so oder so die ultimative Fassung von Teil 1. Als Hauptargument für die Anschaffung dient somit nur Teil 2, der sicherlich toll ist, aber die Qualität des Vorgängers nicht ganz erreicht, weil er in meinen Augen wenig überraschen kann. Es geht nur um mehr vom selben.

Ähnlich wie bei Doom ist eine Anschaffung eine Frage der Spielgewohnheit. Sucht ihr Nachschub für Spielesitzungen auf Reisen? Ist der Handheldmodus ein Kaufgrund für die Switch gewesen? Dann dürft ihr ohne Reue zugreifen. Am Fernseher könnte euch die niedrige Auflösung von 720p allerdings gehörig auf die Nerven gehen. Gerade in den schnellen Übergängen zwischen den Leveln, wenn endlose Kamerafahrten die Szenen verknüpfen, meint man manchmal nur noch Pixelhaufen zu erkennen. Die stabilen, superflüssigen 60 Bilder pro Sekunde haben defintiv Vorrang vor der Pixeldichte, dennoch wirken beide Bayonettas in 720p ohne Kantenglättung recht grob.

Das ändert nichts am Spielspaß, nur am ästhetischen Empfinden. Seid ihr Nintendo-only-Spieler, so stellt sich die Frage, welche Version ihr euch zulegt. Wer zusätzlich einen Spiele-PC oder eine Xbox One hat, muss die Switch-Fassung hingegen als Luxusanschaffung verstehen. Zumindest für Teil 1, der allemal ausreicht, gibt es schönere Alternativen.