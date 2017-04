PlatinumGames und SEGA sind in letzter Zeit ja sehr geschäftig. Nach der plötzlichen Veröffentlichung von Bayonetta für den PC deutete man auch eine solche Umsetzung von Vanquish an. Weitere Teaser lassen nun auch auf ein Bayonetta 3 schließen.

SEGA und PlatinumGames haben Spaß daran, Teaser für baldige Ankündigungen offenkundig zu machen. Vor dem PC-Release von Bayonetta wurde (eigentlich als Aprilscherz) ein 8-bit-Spiel via Steam veröffentlicht, ehe dann die echte PC-Umsetzung folgte. Gestern versteckte man in einem Update für dieses Spiel mal eben als einzige Neuerung ein kleines Vanquish-Bild im Spielverzeichnis, was auf Vanquish-bezogene Neuigkeiten hoffen lässt. Und heute steht ein potentielles Bayonetta 3 auf der Tagesordnung.

In einem neuen Blog-Eintrag gibt die Hexe einige Englisch-Stunden. Das Besondere: In den kurzen Clips wiederholt Bayonetta die englischen Phrasen immer drei Mal. Nun sind die offiziellen Kanäle rund um die Franchise nicht unbedingt für ihre Aktivität bekannt, dass dann aber plötzlich auch noch solche Clips mit dem Umstand der dreimaligen Wiederholung gepostet werden, ist für viele Fans ein deutlicher Hinweis auf Bayonetta 3.

Gut möglich also, dass die beiden Unternehmen in naher Zukunft gleich mehrere weitere Ankündigungen im Angebot haben. Wir halten euch bezüglich dieses Gerüchts auf dem Laufenden.