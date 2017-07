Die Reaktionen von Platinum Games auf Vermutungen von Fans auf einen Twitter Post sorgen für neue Spekulationen zu Bayonetta 3 auf Nintendo Switch.

Je nachdem, wie optimistisch ihr seid, könnte Platinum Games gerade einen Hinweis auf einen Bayonetta-Titel auf der Switch geäußert haben. Das japanische Studio postete auf Twitter ein Bild, das Bayonettas Äußeres aus Teil 1 und 2 vor einem jeweils blauen und roten Hintergrund zeigt. Soweit nichts Ungewöhnliches, da sowohl Schriftzug als auch Waffen und Schmuck der Umbra-Hexe in den Spielen entsprechend gefärbt sind.

Einige Twitter-Nutzer wollen dennoch eine Verbindung zur Switch in dem Bild erkennen. Sie erinnerte das rot-blaue Farbschema an die Farben der Joy-Con-Controller. Ein entsprechender Bildvergleich lies nicht lange auf sich warten. Nachdem aber Platinum dieses Bild mit einem Like versah, kam es zu einer Flut an Beiträgen von Leuten, die eine baldige Ankündigung eines Bayonetta-Titels für Switch wittern. Was meint ihr, handelt es sich um bloßen Zufall oder deutet Platinum hier tatsächlich etwas an. Was haltet ihr für wahrscheinlicher? Ports von Bayonetta 1 und 2 für Switch oder gar Bayonetta 3?