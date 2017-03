Der Virtual-Reality-Neuauflage von Battlezone wurde nun ein frisches Update spendiert, das auch einige Neuerungen mit sich bringt und nicht nur Fehler behebt.

Rebellion Developments hat via PlayStation Blog angekündigt, dass ab sofort ein neuer Patch zum VR-Titel Battlezone erhältlich ist. In diesem bekommt ihr unter anderem zwei neue Schwierigkeitsgrade an die Hand.

So ist ein neuer Anfänger-Modus mit von der Partie, der sich an neue Spieler innerhalb der Franchise richtet. Gleichzeitig werden aber auch Veteranen versorgt, denn auch ein extrem hoher Schwierigkeitsgrad wurde integriert. Wer diese Herausforderung meistert, kann sich eine neue Trophäe und weitere Extras sichern.

Neue Karten mit Lava-Thema für "King of the Hill" und "Conquest" sind ebenfalls Teil des Updates. Mit "The Jet" gibt es auch einen neuen Gegner und mit der Railgun auch eine neue Wumme.