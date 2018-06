Die krassen Kröten aus Battletoads kehren zurück. In einem kleinen Teaser wurde ein neuer Teil der Reihe angekündigt.

Damit dürfte niemand gerechnet haben. Schlappe 25 Jahre nach der Veröffentlichung des letzten richtigen Battletoads im Jahre 1994, kommt die krassen Kröten 2019 wieder zurück auf die Konsole. Das wurde heute während der E3 Pressekonferenz bekanntgegeben.

Zu sehen gab es vom Spiel selbst leider nichts. Die Vorgänger, allen voran Battletoads in Battlemaniacs, waren aber bekannt für ihren dermaßen hohen Schwierigkeitsgrad, der Spieler regelmäßig an den Rand der Verzweiflung getrieben hat. Ob das neue Battletoads in die gleiche Richtung gehen wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall verspricht die Ankündigung einen 3-Spieler-Koop-Modus. Das Spiel soll irgendwann 2019 erscheinen.