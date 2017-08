Fans von Mech-Titeln sollen mit BattleTech einen neuen Vertreter an die Hand bekommen. Allerdings müssen diese nun stark sein, denn der Release des PC-Strategiespiels verzögert sich.

Potentielle Mech-Kommandanten unter euch müssen sich einige Monate länger gedulden, bis sie Hand an das PC-Strategiespiel BattleTech anlegen können. Paradox Interactive und Entwickler Harebrained Schemes haben nun eine entsprechende Verschiebung des Release-Datums kommuniziert.

Nach neuen Planungen werdet ihr BattleTech demnach erst Anfang 2018 erwerben können; ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht aber noch nicht fest. Der Titel war via Kickstarter finanziert worden und bringt es inklusie PayPal-Unterstützungen auf einen Betrag von 2.865.422 via Crowdfunding. Die Unterstützer der Kampagne hätten klar gemacht, dass das Spiel nicht zügig, sondern vielmehr qualitativ hochwertig veröffentlicht werden solle, heißt es in einer Stellungnahme. Diesen Rat habe man sich zu Herzen genommen und den Termin dementsprechend für weitere Arbeiten verzögert.

Paradox-CEO Fredrik Wester ergänzte, dass das Feedback und der Enthusiasmus der Beta-Teilnahme gezeigt hätten, was BattleTech werden könne. Um dem gerecht zu werden, mache es keinen Sinn, das Spiel zügiger zu veröffentlichen.