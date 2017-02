Mit mehreren Millionen Dollar war der PC-Titel BattleTech via Kickstarter finanziert worden. Nun steht für Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne eine Beta-Testphase ins Haus.

Wie die Entwickler von Harebrained Schemes bestätigten, soll im per Kickstarter finanzierten BattleTech ab dem 15. März 2017 eine erste Beta-Testphase abgehalten werden. Entsprechende Vorbestellungen sind via Backerkit-Service noch möglich; wer teilnehmen möchte, muss mindestens die 50 US-Dollar teure Stufe erwerben. Dieser Preis soll ab dem 15. Februar zudem noch einmal um 10 US-Dollar steigen.

Zusammen mit dem Serien-Co-Gründer Jordan Weisman hatte man im Jahr 2015 bereits 2,78 Millionen Dollar für die Finanzierung des rundenbasierten Strategiespiels per Crowdfunding zusammengetragen. Seither hat der Entwickler viel Zeit in die Kampagne sowie die Multiplayer-Komponente gesteckt. In der Beta sollen nun der Skirmish-Modus im Singleplayer-Part sowie der 1-vs-1-Multiplayer-Modus getestet werden. Dabei stehen diverse Mechs und Maps zur Wahl. Die Story-Kampagne ist indes noch nicht vertreten.

Der oben genannte Beta-Termin werde zwar anvisiert, könne sich schlimmstenfalls aber noch etwas verschieben, so ein weiterer Hinweis der Macher.