Stürzt euch am Wochenende kostenlos in den Kampf

An diesem Wochenende könnt ihr euch in Battlerite kostenlos in den Kampf stürzen.

Das Gratis-Wochenende für Battlerite hat schon begonnen. Bis Sonntag könnt ihr den Team-Arena-Brawler ohne Einschränkungen via Steam spielen. Die Aktion wird dann um 22:00 Uhr enden. Außerdem könnt ihr den Titel bis Montag für weniger Geld erstehen. Aktuell kostet das Early-Access-Spiel 13,39 Euro statt 19,99 Euro. Der Rabatt beträgt also 33 Prozent.

Die Vollverson von Battlerite soll 2018 erscheinen. Im Rahmen der E3 wurde ebenfalls eine Umsetzung für die Xbox One angekündigt (zur News: Battlerite kommt für die Xbox One). Als Xbox-Play-Anywhere-Titel müsst ihr das Spiel nur einmal kaufen, um es sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole spielen zu können.