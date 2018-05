Der Battle-Royale-Modus hat ein weiteres Spiel erreicht. Die Entwickler der Stunlock Studios fügen Battlerite demnächst diese Variante hinzu.

Die Entwickler der Stunlock Studios haben bekannt gegeben, dass Battlerite einen Battle-Royale-Modus erhalten wird. Die Spielkarte für diese Variante wird deutlich größer als die Standard-Arena werden und Unterstützung für bis zu 20 Spieler bieten.

Gespielt wird aus der Vogelperspektive und jeder Spieler trifft eine Auswahl aus dem Pool von derzeit 27 unterschiedlichen Helden. Eine regelmäßige Rotation gewährt euch Zugriff auf stets sechs verschiedene Charaktere während der Rest mit Ingame-Währung oder Echtgeld freigeschaltet werden kann. Alternativ kann man auch alle aktuellen sowie zukünftigen Helden direkt für 28 Euro erwerben.

Der Battle-Royale-Modus von Battlerite dauert rund 10 Minuten und das Ziel ist es, als letzter Spieler am Leben zu sein. Battlerite ist derzeit für den PC via Steam erhältlich. Noch für dieses Jahr ist auch eine Umsetzung für die Xbox One geplant.