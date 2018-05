In den kommenden Tagen wird EA Battlefield V im Rahmen eines Livestreams enthüllen. Auch ein erstes Artwork wurde enthüllt.

Diese Woche geht es Schlag auf Schlag: Heute Abend wird Call of Duty: Black Ops 4 offiziell enthüllt und schon am 23. Mai legt Electronic Arts nach. In einem Livestream wird der Publisher seinen nächsten Multiplayer-Shooter mit den Details anreichern, auf die Fans schon so lange warten. Dies wurde auf dem offiziellen Battlefield-Twitter-Account bekannt gegeben. Dieser änderte seinen Namen in "V". Auch das Profilbild zeigt nun "V". Ob das Symbol nun für die römische Ziffer und somit die Fortführung von Battlefield 4 einläutet oder gar für ein vollständiges Wort (Victory? Vietnam?) steht, werden wir am kommenden Mittwoch um 22 Uhr erfahren.

Die Moderation des Streams übernimmt Trevor Noah, Comedian und Moderator der "Daily Show". Viel Aufschluss über das Setting gibt der Schrifzug von Battlefield V jedenfalls nicht. Wir werden uns gedulden müssen. Dass es sich bei dem Namen doch um die römische Ziffer handelt, dass könnte zumindest EA indirekt bestätigt haben. In der URL der offiziellen Website wird es als "battlefield-5" geschrieben.