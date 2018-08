Grafikkarten-Hersteller NVIDIA bereitet euch schonmal auf die bevorstehende offene Beta-Testphase des kommenden Shooters Battlefield V vor. Interessierte können sich die passenden Treiber für die GeForce-Grafikkarten nun herunterladen.

Noch vor dem Release von Battlefield V am 19. Oktober für PC, PS4 und Xbox One werdet ihr im Rahmen einer offenen Beta-Testphase die Möglichkeit haben, euch selbst ein Bild vom neuen Shooter von DICE und Electronic Arts zu machen. Wer an der Beta auf dem PC teilnehmen möchte und zudem eine GeForce-Grafikkarte sein Eigen nennt, der kann sich nun bereits darauf vorbereiten.

NVIDIA hat nun nämlich neue Game-Ready-Treiber explizit für die Open Beta von Battlefield V veröffentlicht; damit wird das Spielerlebnis im Shooter auf GeForce-Grafikkarten schonmal optimiert. Darüber hinaus sind die neuen Game-Ready-Treiber auch auf die aktuellen Titel F1 2018, Immortal Unchained, Strange Brigade, Switchblade und Pro Evolution Soccer 2019 besonders zugeschnitten und liefern eine bessere Performance.

Die Open Beta in Battlefield V beginnt für alle Vorbesteller sowie mitglieder bei Origin Access Premier, Origin Access Basic und EA Access am 04. September 2019. Alle weiteren Spieler dürfen dann zwei Tage später am 06. September 2019 einsteigen. Die zugehörigen Game-Ready-Treiber findet ihr wie gewohnt hier auf der Webseite von NVIDIA.

Battlefield V wird darüber hinaus einer der ersten Blockbuster sein, der das Real-Time Ray-Tracing der leistungsstarken neuen Grafikkarten-Generation NVIDIA RTX unterstützen wird. Einen passenden Videoclip seht ihr anbei.