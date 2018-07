Ende Juni wurde die erste Alpha-Testphase im kommenden Shooter Battlefield V abgewickelt. Aus den Erfahrungen zieht DICE nun erste Lehren. Zudem wurde auch ein grober Termin für die offene Beta-Testphase genannt.

Wer Ende Juni nicht an der geschlossenen Alpha-Testphase in Battlefield V teilnehmen konnte, der muss sich nicht ärgern: Im Vorfeld des Spiel-Release am 19. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One wird es auch noch eine offene Beta-Testphase geben, an der dann alle Interessierte teilnehmen können. In einem neuen Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite wurde nun auch bestätigt, dass diese Open Beta Anfang September über die Bühne gehen soll; der genaue Start- und Endtermin steht zunächst aber noch aus.

Indes werden Teilnehmer an der offenen Beta dann auch schon erste Verbesserungen erleben können, wie Live Producer Alexander Hassoon im gleichen Blog-Eintrag bestätigt. Die Entwickler von DICE haben nämlich ihre Lehren aus den Alpha-Erfahrungen gezogen und werden diverse Problembereiche angehen.

Beispielsweise habe das Matchmaking-System keineswegs perfekt funktioniert und man werde "viele Änderungen und Verbesserungen" diesbezüglich noch vor dem Release implementieren. Auch Probleme, dass ihr zwischen aufeinanderfolgenden Partien nicht bei eurem Squad bleibt, werden behoben. Indes wurde das erste Ziel in Sachen Stabilität annähernd erreicht, man werde aber auch diesbezüglich weiter hart an Verbesserungen werkeln.

Weitere angesprochene Teilbereiche sind das Beheben seltsam anmutender Bugs sowie Gameplay-Anpassungen bei den Wiederbelebungen durch Medics und andere Soldaten. Der letztgenannte Prozess wurde beispielsweise um 2,5 Sekunden beschleunigt, um das Balancing zu verbessern. In Sachen Verstärkungen sei es zu einfach gewesen, eine V-1-Rakete im Conquest-Modus anzufordern; auch hier wird es Balancing-Anpassungen geben. Weitere Themen wie Munitionsversorgen, Fahrzeugsteuerung und Co. wurden auf der offiziellen Webseite im Anschluss an die Alpha ebenfalls angesprochen.