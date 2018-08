Verschiebungen von Release-Terminen sind ja heutzutage im Spielebusiness gängig, von den ganz großen Shooter-Reihen wie Call of Duty oder Battlefield ist man das aber gemeinhin nicht gewohnt. Dennoch hat es jetzt auch Battlefield V erwischt.

Eigentlich hätte Battlefield V ab dem 19. Oktober erhältlich sein und in Konkurrenz zum Genre-Schwergewicht Call of Duty: Black Ops IIII treten sollen; daraus wird jetzt aber nichts, denn EA und DICE gaben heute bekannt, dass man den Veröffentlichungstermin kurzerhand noch einmal verschieben musste. Für den Publisher dürfte das ein schwerer Schlag sein, zumal die Vorbestellerzahlen ohnehin nicht so üppig wie erhofft ausgefallen waren. Jetzt verpasst der Titel nun auch noch weitere Wochen im verkaufsträchtigen Herbst.

Laut einem veröffentlichten Statement zum Thema habe man sich das Feedback zur geschlossenen Beta-Testphase stark zu Herzen genommen und kam schlussendlich zum Ergebnis, dass Battlefield V noch etwas mehr Entwicklungszeit benötigt. Der im Oktober geplante Release wird daher folglich nicht mehr eingehalten. Stattdessen erscheint der Shooter nun rund einen Monat später am 20. November 2018 - und damit immerhin noch pünktlich genug für das Weihnachtsgeschäft.

Die zusätzliche Zeit werde genutzt, um einige finale Anpassungen am Gameplay vorzunehmen. So wolle man wirklich das ganze Potential des Titels, insbesondere des Live-Service Tides of War, ausschöpfen. Gleichzeitig könne man so auch weiteres Feedback aufgrund der offenen Beta-Testphase in der kommenden Woche noch im Spiel berücksichtigen und umsetzen.

Kurz zuvor war erst heute bekannt geworden, dass Battlefield V auch eine USK-Altersfreigabe in Deutschland erhalten hat.