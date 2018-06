Die vor kurzem veröffentlichten Systemanforderungen von Battlefield V haben sich als Platzhalter herausgestellt. Aber wie steht es nun um die tatsächlichen Spezifikationen?

Vor einiger Zeit haben wir euch über die minimalen Systemvoraussetzungen für Battlefield V informiert (zur News: Battlefield V: Systemvoraussetzungen). Doch wie sich inzwischen herausgestellt hat, waren die auf Origin veröffentlichten Daten nicht korrekt, da es sich lediglich um Platzhalter handelte. Damit wäre das am 19. Oktober erscheinende Spiel durchaus auch auf moderat ausgestatteten Rechnern spielbar gewesen:

Intel Core i5 6600K oder AMD FX-6350

8 GB RAM

AMD Radeon HD 7850 7850 2 GB oder NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB

50 GB freier Festplattenspeicher

Dass wir uns beinahe zu früh gefreut haben, erklärte Daniel Mitre, Global Community Manager von Electronic Arts. Aber wie steht es nun tatsächlich um die minimalen und empfohlenen Anforderungen an den PC? Diese möchte DICE erst zu einem späteren Zeitpunkt preisgeben.

Battlefield V spielt in einem an den zweiten Weltkrieg angelehnten Szenario. Allerdings setzen die Entwickler weniger Wert auf Authentizität als auf Spielspaß. Prothesen, individuelle Gesichtsbemahlungen und Frauen an der Front stießen bei vielen Fans auf Missfallen. Letztlich werden wir Battlefield V spielen müssen, um uns ein Urteil erlauben zu können.