Electronic Arts spendiert dem mittlerweile durchaus betagterem Battlefield 4 weiter frische Updates. Ein neuer Patch soll nun den Übergang zu Battlefield 1 erleichtern.

DICE hat ein neues Update veröffentlicht, das sich der Benutzeroberfläche von Battlefield 4 widmet. Der Patch steht für die PS4 und Xbox One zur Verfügung und soll einen einfacheren Übergang zum aktuellen Battlefield 1 ermöglichen. So gibt es einen entsprechenden Statistik- und Server-Browser für den aktuellen Shooter direkt aus Battlefield 4 heraus. Wenn ihr beide Spiele besitzt, kann die Benutzeroberfläche zwischen diesen direkt hin und her schalten.

Das Patch-Log des neuen Updates im Überblick: