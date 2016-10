Battlefield 1 Multiplayer Guide: alles, was ihr wissen müsst. Elite-Klassen spielen und leveln, Waffen freischalten, Punkte einnehmen und verteidigen, Klassen Guide, Flugzeuge, Pferde, Rush-Modus.

Der Start im Battlefield 1 Multiplayer kann etwas mühsam sein, wenn man schnellere Shooter gewohnt ist. Statt Modern Warfare erwarten euch Schlachten im ersten Weltkrieg. Egal ob im Graben, im Panzer oder in der Luft: Wir bereiten euch auf alles vor, was ihr wissen müsst, um eure Gegner in Battlefield 1 zu besiegen. Dabei sind unsere Tipps nicht nur für komplette Neulinge praktisch, sondern können jedermann helfen, erfolgreicher im Multiplayer zu werden.

Battlefield 1 Komplettlösung für den Singleplayer: Ihr braucht Hilfe im Singleplayer-Modus von Battlefield 1? Dann einfach dem Link folgen.

Battlefield 1 Feldhandbücher: alle Fundorte. Wir verraten euch, wo ihr die begehrten Sammelobjekte findet.

Battlefield 1 Multiplayer Guide: Leveln, Elite-Klassen, Waffen freischalten

Leveln: Wie schaltet ihr neue Waffen frei?

Ihr habt in Battlefield 1 nicht nur ein allgemeines Spielerlevel, das ihr durch Beförderungen immer wieder erhöhen könnt, sondern levelt auch die einzelnen Klassen auf. Euer Spielerlevel steigt durch jede Partie. Jeder Punkt, den ihr verdient, hilft euch dabei, euer Gesamtlevel zu erhöhen. Damit ihr die einzelnen Klassen auch verbessert, müsst ihr selbstverständlich mit ihnen spielen. Das bedeutet für euch: Wenn ihr mit dem Sanitäter neue Waffen freispielen wollt, müsst ihr ebenfalls viel Zeit mit dieser Klasse verbringen. Als Alternative stehen euch die Warbonds zur Verfügung. Mit ihnen lassen sich ebenfalls neue Waffen freischalten

Klassen Guide: Wie nutze ich die Eliteklassen?

Während es in Battlefield: Hardline und Battlefield 4 noch Pick-Ups gab, könnt ihr euch in Battlefield 1 sogenannte Eliteklassen schnappen. Mit diesen könnt ihr besonders viel Schaden anrichten. Bedenkt jedoch, dass immer nur eine Eliteklasse gleichzeitig aktiv sein kann. Gerade wenn ihr hinten liegt, kann der richtige Einsatz einer Eliteklasse dabei helfen, den Spielstand noch einmal zu eurem Gunsten zu drehen.

Die Wachsoldat-Eliteklasse findet ihr in der Nähe von Capture-Point F. Als Wachsoldat erhaltet ihr ein großes Maschinengewehr, mit dem ihr mit Leichtigkeit gegen Gegnerwellen vorgehen könnt. Dazu bekommt ihr zusätzlich eine dicke Panzerung, die euch dabei hilft, mehr Schaden einzustecken. Große Schwachstelle: Ihr könnt keine Gasmaske mehr tragen und ihr könnt nicht vernünftig nach unten zielen.

Die Panzerjäger-Eliteklasse lässt sich in der Wüste ziemlich mittig finden nahe des Capture-Point E. Mit ihm könnt ihr besonders gut gegen Panzer und Fahrzeuge vorgehen, vor allem aus großer Entfernung. Das Tankgewehr hat jedoch den großen Nachteil, dass ihr es nur in Bauchlage oder hinter einer Deckung verwenden könnt. Damit seid ihr nicht sehr beweglich und müsst ganz besonders gut auf Flankenangriffe achten.

Die Flammenschützen-Eliteklasse besticht durch ihren Flammenwerfer, mit dem sie ohne große Probleme viele Feinde gleichzeitig verbrennen kann. Passend dazu erhaltet ihr Brandgranaten, die ebenfalls sehr gut Flächenschaden anrichten. Leider habt ihr die ganze Zeit eine Gasmaske als Flammenschütze auf, was euer Sichtfeld deutlich gegenüber den anderen Mitspielern einschränkt. Viel Schaden richtet ihr trotzdem ohne Probleme ein. Ihr findet ihn in der Nähe von Capture-Punkt B.

Dazu solltet ihr nicht vergessen, dass ihr die Wächter am effektivsten nutzen könnt, wenn ihr mit eurem Team zusammenarbeitet. Jede einzelne Klasse ist ohne Geleitschutz vollkommen aufgeschmissen auf dem Kampffeld. Versucht daher, Alleingänge als Wächter zu vermeiden, da die Power-Ups zu wertvoll sind, um sie kurz nach Erhalt wieder zu verlieren.

Mit welcher Waffe sollte ich als Assault starten?

Da die meisten Neulinge in Battlefield 1 ihre Karriere als Assault in der Schlacht starten werden, möchten wir euch natürlich noch einen passenden Waffentipp mit an die Hand geben. Das Beretta Model 1918 ist eine hervorragende Waffe für den Start, die mit einem Preis von 40 Warbonds direkt zum Start erschwinglich ist. Es gibt sie in drei verschiedenen Klassenleveln, ab Klassenlevel drei steht euch ebenfalls die beste Variante des Gewehrs zur Verfügung. Im Anschluss solltet ihr ebenfalls genug Erfahrung und Warbonds gesammelt haben, um in andere Klassen investieren zu können.