Electronic Arts bereitet sich weiter auf die Veröffentlichung von Battlefield V im Herbst dieses Jahres vor. Davon profitieren Besitzer der früheren Teile, denn diese bekommen nun wieder zwei DLC-Inhalte komplett kostenlos.

Die Promo-Aktion "Road to Battlefield V" geht in die nächste Runde. Electronic Arts macht ab sofort gleich zwei Zusatzinhalte für die früheren Teile Battlefield 1 und Battlefield 4 kostenlos verfügbar. Wer diese noch nicht besitzt, kann sich diese nun also gefahrlos herunterladen und genießen.

Konkret handelt es sich zunächst um den DLC "Turning Tides" für das (noch) aktuelle Battlefield 1. Außerdem erhaltet ihr "Second Assault" für Battlefield 4 ebenfalls kostenlos. Der Download ist via Xbox Store, PlayStation Store und Origin für Xbox One, PS4 und PC möglich.

Das neue kostenlose Angebot setzt vergleichbare Aktionen rund um andere DLCs fort. So gab es im Mai beispielsweise den Zusatzinhalt "They Shall Not Pass" für lau. Später erhielten Spieler von Battlefield 1 außerdem bereits "In The Name of the Tsar" und Gamer von Battlefield 4 "Final Stand".

Die Promo-Aktion läuft noch bis zum 30. Juni 2018, so dass ihr noch einige Tage Zeit habt, zuzuschlagen. Battlefield V erscheint am 19. Oktober 2018 für Xbox One, PS4 und PC.