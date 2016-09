Kein Spiel ist perfekt. Erst recht keine Beta. Ein Video fasst die lustigsten Glitches aus Battlefield-1-Testphase zusammen. Solange das finale Spiel nicht derart verbugt ist, kann man das Filmchen mit Humor nehmen.

Die Battlefield-1-Beta stellt für Electronic Arts einen enormen Erfolg dar, trotzdem war es immer noch ein Beta-Test. Das bedeutet, Pannen, Glitches und andere Momente des spielerischen Wahnsinns. Während manche sich aufregen und andere mit den Schultern zucken, gibt es einige Spieler, die das Fehlerfest mit Humor genommen und die witzigsten Momente festgehalten haben. Das Ergebnis könnte einer Pannen-Show entsprungen sein.

Beispiele gefällig? Pferde stecken in Fenstern fest, Panzer machen einen Abflug in den Himmel und Soldaten fliegen in die Leere jenseits des Wüstenbodens. Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PlayStation 4, PC und Xbox One. Bis dahin hat DICE hoffentlich die gröbsten Bugs gefixt.