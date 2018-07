Im Zuge der Promoaktion "Road to Battlefield V" bieten DICE und Electronic Arts ab sofort die nächsten zwei Zusatzinhalte zu früheren Teilen kostenlos an.

In diesem Jahr verschlägt es euch im neuen Battlefield V ja in den Zweiten Weltkrieg zurück. Um die Spieler auf den Release des neuen Shooters gebührend vorzubereiten, hat sich Publisher EA die Aktion "Road to Battlefield V" ausgedacht, in deren Rahmen nach und nach immer wieder Zusatzinhalte zu den vorherigen Teilen der Shooter-Reihe kostenfrei zugänglich gemacht werden. Jetzt gibt es die neuesten zwei solchen Angebote!

Wie Entwickler DICE nun bestätigt, könnt ihr euch nun die DLC-Pakete "Turning Tides" sowie "Second Assault" gänzlich für lau sichern. "Turning Tides" ist eine der größten Erweiterungen zu Battlefield 1 und fokussiert sich auf den britischen Angriff auf die Gallipoli-Halbinsel im Jahr 1915. Enthalten sind die vier Karten Cape Helles, Achi Baba, Heligoland Bight und Zeebrugge sowie einige neue Waffen und Vehikel.

"Second Assault" richtet sich indes an die Spieler des noch etwas älteren Battlefield 4 und bringt euch für diesen Shooter fünf neue Waffen, einen fahrbaren Buggy, den Capture-the-Flag-Modus sowie einige überarbeitete Karten aus Battlefield 3 auf Basis der Frostbite-3-Engine ein. Nicht umsonst bezeichnet DICE diese Erweiterung zu Battlefield 4 als "Liebesbrief an die klassischen Karten aus Battlefield 3".

Schnell sein lohnt sich: Das kostenfreie Angebot der beiden DLC-Inhalte läuft lediglich bis zum 17. Juli 2018; anschließend müsst ihr wieder Kohle berappen, wenn ihr jeweils zuschlagen wollt.

Battlefield V erscheint am 19. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.