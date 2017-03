Etwas überraschend hat DICE nun neue Waffenvarianten in die Testumgebung von Battlefield 1 implementiert; diese sollen später auch im Hauptspiel erhältlich sein.

Entwickler DICE testet derzeit gleich vier neue Waffenvarianten in der Testumgebung CTE; bis wann diese später im Hauptspiel live geschaltet werden sollen, ist noch nicht bekannt.

Die neuen Varianten bieten euch einen anderen Ansatz der bisherigen vier Waffen der Level-10-Klasse. Diese werden mit Bedingungen zum Freischalten versehen, ähnlich wie die Waffen im DLC-Paket "They Shall Not Pass". Konkret handelt es sich bei den neuen Waffenvarianten um: