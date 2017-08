Gute Neuigkeiten für alle Fans von Battlefield 1. Ein lang vermisstes Feature kehrt endlich zurück. Was bei Battlefield 3 und 4 für Langzeit-Motivation sorgte, fehlte bisher im Erster-Weltkriegs-Shooter. Doch das ändert sich im September.

Battlefield 1 hat bisher auf ein wichtiges Feature, das in Battlefield 3 und Battlefield 4 noch vorhanden war, verzichtet – bis jetzt. Wie DICE kürzlich bekanntgegeben hat, wird es die sogenannten Perks demnächst auch in Battlefield 1 geben. Zur Veröffentlichung des Features, das im September kommen soll, wird es sieben Perks geben, die von jeder Klasse ausgerüstet werden können sowie noch einmal zwei spezifische Perks für jede Klasse.

Ausrüsten lassen sich drei auf einmal. Dabei könnt ihr frei zwischen den allgemeinen und den klassenspezifischen Perks wählen und diese kombinieren. Es gibt auch welche, die sich gegenseitig noch einmal verstärken. Beispielsweise könnt ihr die Vorteile Flak, der Schaden von Explosionen um 15 Prozent reduziert und Juggernaut, wodurch ihr, wenn ihr eine Gasmaske tragt, nochmal 15 Prozent weniger Schaden durch Explosionen nehmt, ausrüsten und somit auf insgesamt 30 Prozent weniger Schaden kommen.

Diese Situationen bringen uns zur Weißglut: Top 10: Rage-Quit-Momente

Ihr werdet zu Beginn nicht jeden Perk haben, da einige erst per Service Assignments freigeschaltet werden müssen. Die Vorteile, die im September ins Spiel kommen, haben wir für euch aufgelistet.

Allgemeine Perks:

Klassenspezifische Perks:

Assault

Medic

Support

Sniper

Electronic Arts hat auf der EA-Play-Konferenz den neuen DLC "In the Name of the Tsar" ausführlicher gezeigt.