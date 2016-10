In der deutschen Version von Battlefield 1 wird Schauspieler Tom Wlaschiha eine prominente Sprecherrolle übernehmen; das hat EA heute in einer Pressemeldung bekanntgegeben.

So vertont Wlaschiha in der deutschen Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1 Lawrence von Arabien. Der gebürtige Dresdner soll der klassischen Figur neues Leben einhauchen und diese zeitgemäß interpretieren. Lawrence kommandiert als Geheimagent arabische Rebellen im Widerstand gegen das Osmanische Reich und steht somit im Mittelpunkt zahlreicher Episoden der Einzelspieler-Kampagne.

Tom Wlaschiha hat sich vor allen Dingen durch seinen Auftritt in der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" einen Namen gemacht. In Bezug auf seinen Auftritt in Battlefield 1 kommentiert er selbst: "Lawrence von Arabien ist eine unglaublich vielseitige Figur, die nicht zuletzt auch auf der Kinoleinwand Geschichte geschrieben hat. Ich freue mich sehr, diesem starken Charakter in Battlefield 1 Leben einzuhauchen. Seine Erlebnisse bieten alles, was ein aufregendes Abenteuer auszeichnet, und verdienen die Aufmerksamkeit einer neuen Generation."



Battlefield 1 ist ab dem 21. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Vorbesteller der Early Enlister Deluxe Edition dürfen schon ab dem 18. Oktober in die Spielwelt eintauchen.