Electronic Arts und DICE bieten euch die Möglichkeit, neue Funktionen von Battlefield 1 auf einem Test-Server auszuprobieren und euer Feedback abzugeben.

Bei vielen Titeln habt ihr die Chance aktiv bei der Entwicklung von neuen Inhalten mitzuwirken. Nun gesellt sich auch Battlefield 1 dazu. Wie nun bekannt gegeben wurde, soll bereits das nächste Update im Rahmen der "Community Test Environment" getestet werden.

Ziel ist es, dass es möglichst fehlerfrei und stabil läuft, wenn es für alle Spieler freigeschaltet wird. In Zukunft sollen jedoch auch neue Funktionen getestet werden, die vielleicht nie offiziell erscheinen werden. Momentan können sich nur Spieler auf dem PC registrieren, eine Testmöglichkeit für die Konsolen-Fassungen soll es später geben. Eine Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass ihr über den Premium-Pass für das Spiel verfügt. Alle Informationen könnt ihr der offiziellen Seite entnehmen.

