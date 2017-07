Electronic Arts wird denjenigen unter euch, die keinen Premium-Pass von Battlefield 1 besitzen, bald die Möglichkeit geben, die entsprechenden Premium-Karten trotzdem zocken zu können.

Dank Premium-Freunde konntet ihr bereits in der Vergangenheit auf Premium-Karten daddeln, solange mindestens einer in der Gruppe über den Premium-Pass verfügt hat.

Mit der Veröffentlichung der Nachtkarte Prise de Tahure später in diesem Monat startet EA die neue Aktion Premium Trials, die euch für eine begrenzte Zeit Zugriff auf die Premium-Karten gewähren. Neben Prise de Tahure könnt ihr dann auch Nivelle-Nächte und die vier anderen Karten aus dem DLC "They Shall Not Pass" ausprobieren, ohne den Premium-Pass kaufen zu müssen.

Vor der gamescom sowie im September sind weitere Premium-Trials-Events geplant.