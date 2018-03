Für DICE steht der Spielspaß von Battlefield 1 im Mittelpunkt, in Sachen Realismus geht der Entwickler einige Kompromisse ein.

Mit Battlefield 1 haben EA und DICE ein heißes Eisen im Feuer, das uns erstmals an die Fronten des Ersten Weltkriegs schicken wird. Der Setting-Wechsel wurde von den Fans begrüßt und so wird etwa auf Pferden geritten und mit einem Bajonett gekämpft. Obwohl der Titel sehr realistisch wirkt, steht dieser Aspekt für die Entwickler gar nicht so im Mittelpunkt.

Der Fokus läge auf dem Spielspaß und deshalb sei das Studio auch bereit, in puncto Realismus einige Abstriche in Kauf zu nehmen. Laut Senior Concept Artist Robert Sammelin wolle man nicht das ganze, volle Grauen des Krieges zeigen. Um alles akkurat darzustellen, müsste das Team sehr viel Zeit mit Recherchearbeiten verbringen, so Sammelin. Es sei ohnehin unglaublich schwierig eine Balance zwischen Realismus und Spielspaß zu finden.