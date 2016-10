Wer von euch das am Freitag veröffentlichte Battlefield 1 schon im Multiplayer-Modus angespielt hat, ist vielleicht schon über den ein oder anderen Glitch gestolpert. Einer davon hinterlässt einen besonders bleibenden Eindruck.

Viele von euch haben sicher schon einige Multiplayer-Partien in Battlefield 1 gespielt und sich davon überzeugen können, welche Neuerungen und Verbesserungen im aktuellen Ableger der Reihe stecken. Aber wie jedes Spiel bleibt auch der Ego-Shooter aus dem Hause DICE nicht von Bugs und Glitches verschont. Diese nehmen aber in den diversen Multiplayer-Schlachten nun viel größere Ausmaße an, als ihr es in bisherigen Ego-Shootern gesehen habt.

Etliche Spieler haben beobachtet, dass bei den großen Zeppelinen nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. So verwandelte sich eines der großen Luftschiffe in einen brennenden Tornado, nachdem er beim Absturz in ein Flugzeug gestürzt ist. Ein anderes Video zeigt ein ähnliches Phänomen - ein zerstörter Zeppelin springt wie ein Geist von Punkt zu Punkt, während er explodiert und in Flammen steht. Wir können nur hoffen, dass EA und DICE sich bald um diese Glitches kümmern, denn wer will schon von einem Flammen-Tornado getötet werden?