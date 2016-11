So lässt sich die volle Grafikpracht wiederherstellen

Nach dem scheinbar ungewollten "Grafik-Downgrade" veröffentlichte ein Spieler ein kurzes Tutorial, wie zumindest PC-Spieler das Problem im Alleingang lösen können.

Nach dem letzten Herbst-Update hat Battlefield 1 an einigen Stellen ein wahrscheinlich ungewolltes "Grafik-Downgrade" erhalten, DICE weiß bereits Bescheid und wird sich der Sache sicherlich bald annehmen. Wer nicht so lange auf einen offiziellen Hotfix warten möchte, kann die Sache auch selbst in die Hand nehmen. Dafür liefert der Spieler "cdub4784" im offiziellen Forum nun eine Lösung - zumindest für PC-Spieler.

Um das Problem zu beseitigen, müssen die Grafikeinstellungen für 20 Sekunden auf "auto" gesetzt werden, danach solltet ihr zurück auf "ultra" wechseln. Falls das allein nicht klappt, müsst ihr folgende Schritte durchführen:

Öffnet den "Battlefield 1"-Ordner unter "Dokumente" Öffnet den "Eigenschaften"-Ordner Löscht dort alles bis auf "PROFSAVE" und "PROSAVE_backup", damit eure Spielstände in der Kampagne nicht verloren gehen. Legt zur Sicherheit am besten ein temporäres Backup des kompletten Ordners an. Startet das Spiel Wechselt die Grafikeinstellungen in die gewünschte Qualität