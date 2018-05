Während sich EA auch im Rahmen der Erwähnung anlässlich aktueller Geschäftszahlen noch recht bedeckt in Bezug auf das neue Battlefield hält, hat ein riesiger Leak nun womöglich vorab zahlreiche wichtige Details und Features verraten.

Auch wenn zuletzt wieder Gerüchte um Battlefield: Bad Company 3 aufflammten, so ist doch wesentlich wahrscheinlich, dass das diesjährige Battlefield auf ein Setting im Zweiten Weltkrieg setzen und Bad Company 3 erst als Nächstes erscheinen wird. Erste Details zum vermeintlichen WWII-Titel waren von Jeff Grubb von VentureBeat publik geworden, doch nun gibt es offensichtlich einen weitaus größeren Leak, der noch viele weitere vermeintliche Details verrät.

So hat der YouTuber Drakesden nun ein Video veröffentlicht, das sich um das bislang unangekündigte Battlefield im Zweiten Weltkrieg dreht. Schenkt man den Informationen dieses Insiders Glauben, dann werden zum Start des Shooters insgesamt sieben Fraktionen vertreten sein: Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika, die freien Streitkräfte der Franzosen, das Dritte Reich, Italien, die USSR und der imperiale Japan.

Weiterhin sollen zum Release 10 Basiskarten in den Spielmodi zur Wahl stehen, kurze Zeit nach dem Release soll dann aber auch schon eine weitere Karte kostenfrei nachgeliefert und veröffentlicht werden. Indes wird es aber auch wieder einen kostenpflichtigen Premium Pass für weitere DLC-Inhalte geben, so der Leaker.

Gegenüber Battlefield 1 wird die Kampfmechanik etwas abgeändert und soll nun wieder verstärkt Wert auf die Spielerfertigkeiten legen. Zufallsbasierte Streuung der Patronen und Waffenvarianten sollen aus dem Spiel entfernt werden. Dafür soll Waffenzubehör wie Fernrohre, Visiere oder Schalldämpfer zurückkehren, um dem Spiel mehr strategische Tiefe zu verleihen.

Die Informationen von Drakesden gehen aber noch einmal einen Schritt weiter: Insgesamt vier Klassen sollen zur Auswahl stehen, nämlich Assault, Support, Recon und Engineer. Auch Elite-Klassen und Behemoths sollen zurückkehren, ebenso wie Operations und Incursions. Erstmals innerhalb des Franchise soll es aus kosmetische Skins geben - was indes auch für Mikrotransaktionen spricht. Die Fahrzeuge sollen ähnlich funktionieren wie noch in Battlefield 3 und Battlefield 4, wobei es individualisierbare Panzer, Jeeps, Flugzeuge und mehr geben soll.

Zu guter letzt: Die offizielle Vorstellung soll laut Drakesden noch vor der EA Play anlässlich der E3 stattfinden und im Mai über die Bühne gehen. Kommt es tatsächlich schon in diesem Monat zum ersten Aufeinandertreffen von Call of Duty und Battlefield? Schließlich ist auch die Vorstellung von Call of Duty: Black Ops IIII schon für diesen Monat anberaumt. Zu Battlefield jedenfalls soll es außerdem im Vorfeld des Release im August auch eine Beta-Testphase geben; die Veröffentlichung an sich wird im Oktober stattfinden.

Ob sich all diese Gerüchte bestätigen, bleibt abzuwarten, denn die Quelle des YouTubers lässt sich gegenwärtig nicht verifizieren. Glaubwürdig klingen die Details jedenfalls allemal. Wir halten auch auf dem Laufenden.