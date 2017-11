EA hat nun Nägel mit Köpfen gemacht, was den neuen DLC-Inhalt "Turning Tides" zu Battlefield 1 betrifft. Dabei bestätigte sich unter anderem ein Leak bezüglich des Release-Dates. Außerdem gibt es kostenfreie Testphasen rund um den Shooter.

Versehentlich hatte EA durch eine zu frühe Veröffentlichung auf der offiziellen Webseite per Leak ja schon für die Bekanntgabe des Release-Datums des DLC-Pakets "Turning Tides" zu Battlefield 1 gesorgt. Nun hat man offiziell Nägel mit Köpfen gemacht und den 11. Dezember für den Zusatzinhalt bestätigt. Ab diesem Termin können Inhaber des Premium Pass zuschlagen.

Im neuen Add-on geht es zu Land, Luft und Wasser zur Sache, wobei ihr euch auf den beiden neuen Maps "Cape Helles" und "Achi Baba" austoben dürft. In einer neuen Operation auf diesen Karten könnt ihr an einem Amphibien-Angriff der Briten im Jahr 1915 teilnehmen. Zu den weiteren Inhalten zählen eine neue Infiltrator Elite-Klasse, sechs Waffen, zwei Nahkampfwaffen und der L-Class Destroyer.

Eine zweite DLC-Welle rund um das Add-on kommt dann im Januar 2018; hier bekommt ihr dann die Maps "Zeebrugge" und "Heligoland Blight" an die Hand und dürft als Royal Marines auch auf das C-Class Airship zurückgreifen.

Damit aber nicht genug: Rund um die früheren DLC-Pakete "They Shall Not Pass" und "In the Name of the Tsar" wurden kostenfreie Testphasen bestätigt. Diese sind vom 22. November bis 04. Dezember sowie vom 08. bis zum 10. Dezember verfügbar. An diesen Terminen könnt ihr euch in Battlefield 1 einloggen und auch diese DLCs zocken.

Am 27. November kommt der Frontlines-Modus auf die Karte "Suez"; dabei handelt es sich um einen Mix aus den Modi Conquest und Rush, wobei ihr um aneinander gereihte Kontrollpunkte kämpft. Vom 22. November bis zum 06. Dezember stet zudem die Operation-Kampagne "Fall of Empires" für alle Spieler bereit.